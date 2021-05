Mae canlyniadau rownd gynta’r bleidlais ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throsedd heddluoedd Cymru wedi’u cyhoeddi.

Dyma bopeth rydyn ni’n ei wybod hyd yma:

Heddlu Dyfed-Powys

Y Ceidwadwr Jon Burns sydd ar y blaen ar ôl y bleidlais gyntaf ar gyfer Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys.

Mae’n ras rhyngddo fe a deilydd presennol y rôl, Dafydd Llywelyn o Blaid Cymru, erbyn hyn.

Mae gan Burns 69,112 o bleidleisiau a Llywelyn 68,208 ar ôl y rownd gyntaf.

Heddlu’r Gogledd

Ras rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr fydd hi yn ardal Heddlu’r Gogledd, wrth iddyn nhw frwydro i olynu Arfon Jones (Plaid Cymru).

Andy Dunbobbin yw’r ymgeisydd Llafur ac mae ganddo fe 69,455 o bleidleisiau o’r rownd gyntaf, ond mae gan Pat Astbury (Ceidwadwyr) 75,476.

Mae’n golygu bod Mark Young (Annibynnol), Ann Griffith (Plaid Cymru) a Lisa Wilkins (Democratiaid Rhyddfrydol) allan o’r ras.

Dyma ymateb Ann Griffith i’w chanlyniad siomedig:

Ann Griffith – segment of her interview with me#NorthWalesPCC2021 #LDReporter pic.twitter.com/XWErcoddRZ

— Conwy and Denbighshire Local Democracy Reporter (@LDRJezHemming) May 9, 2021