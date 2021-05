Mae cannoedd o gartrefi heb bŵer a theithwyr wedi trafferthion ar ôl i wyntoedd o tua 75mya daro Cymru.

Cafodd rhai o brif ffyrdd Cymru eu heffeithio tra bod eraill wedi eu cau – fel yr A5 ger Tregarth yng Ngwynedd, a gaewyd oherwydd fod coeden wedi disgyn.

Roedd cyfyngiadau ar Bont Hafren yr M48, rhwng Cas-gwent a Bryste, a Phont Britannia yr A55, rhwng Bangor ac Ynys Môn, oherwydd gwyntoedd cryfion.

Maer rhagor na 300 o gartrefi ledled Cymru heb bŵer.

Cafodd gwyntoedd o 74mya eu recordio oddi ar y Mwmbwls yn Abertawe.

Cafodd yr A470 ei chau am tua dwy awr yn Nolgellau oherwydd llifogydd, ond fe’i hailagorwyd toc ar ol 3yp

When we tell you to “take care and drive to the conditions” this is why.

Or was it because the driver had no licence or insurance? #A55 #Bangor this afternoon pic.twitter.com/Kljsjg8FQy

— HGC Uned Plismona'r Ffyrdd/NWP Roads Policing Unit (@NWPRPU) May 3, 2021