Mae’r Cymro Syr Anthony Hopkins wedi cipio’r wobr am yr Actor Gorau yn seremoni’r Oscars eleni.

Roedd yr actor 83 oed o Bort Talbot wedi ennill am ei rôl yn y ffilm The Father, am ddyn sy’n dioddef o ddementia.

Anthony Hopkins yw’r actor hynaf erioed i ennill Oscar yng nghategori’r actor gorau.

Fe enillodd Oscar yn 1992 am ei rôl fel Hannibal Lecter yn y ffilm The Silence Of The Lambs.

Y ffefryn i ennill y wobr oedd y diweddar Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) fu farw yn 43 oed y llynedd ar ôl dioddef o ganser. Nid oedd Anthony Hopkins yn y seremoni yn Los Angeles am ei fod ar wyliau yng Nghymru ar hyn o bryd, ond roedd wedi talu teyrnged i Chadwick Boseman wrth dderbyn ei wobr.

Y ffilm Nomadland enillodd y brif wobr yn yr Oscars, gyda’r gyfarwyddwraig Chloe Zhao, a gafodd ei geni yn Tsieina, y ddynes gyntaf o liw i ennill y wobr am gyfarwyddo, a’r ail ddynes i ennill y wobr yn hanes yr Oscars.

Fe enillodd Frances McDormand y wobr am yr Actores Orau am ei rôl yn y ffilm Nomadland, sy’n adrodd hanes dynes yn teithio drwy orllewin America.

Daniel Kaluuya ennillodd yr Oscar am yr Actor Cynorthwyol Gorau am ei rôl yn Judas And The Black Messiah.

Yr actores o Corea, Yuh-Jung Youn, enillodd am yr Actores Gynorthwyol Orau am y ffilm Minari.

Cafodd y gwobrau eu cyflwyno yn Los Angeles neithiwr (nos Sul, Ebrill 25) gyda 170 o bobl yn unig, ar ôl i’r seremoni gael ei gohirio am ddeufis oherwydd y pandemig. Mae wedi bod yn flwyddyn ansicr i’r diwydiant ffilm ac i’r celfyddydau’n gyffredinol yn sgil Covid-19 gyda sinemâu ar gau am fisoedd.