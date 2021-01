Mae ymgyrch sy’n gweithio i atal digartrefedd ymhlith pobol ifanc am ymdrechu i helpu’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd oherwydd Covid-19.

Yn ystod ail flwyddyn yr ymgyrch y bwriad yw codi ymwybyddiaeth o’r ffaith nad yw digartrefedd bob amser yn golygu byw ar y strydoedd – gan hefyd annog pobol ifanc sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sydd eisoes yn ddigartref i ffonio llinell gymorth Cyngor ar Dai.

Mae digartrefedd cudd yn fwyaf cyffredin ar ffurf symud o ‘soffa i soffa’ yn nhai ffrindiau neu aelodau o’r teulu, ond gall hefyd gynnwys aros rhywle dros dro fel hostel neu lety wely a brecwast, neu rywle sy’n anniogel neu’n anaddas.

Mae’r ymgyrch hefyd yn cynghori ffrindiau, teulu a chydweithwyr ran sut i adnabod arwyddion digartrefedd cudd.

‘Dyw hi byth yn rhy hwyr nac yn rhy gynnar i gael help’

“Mae’r Coronafeirws wedi gwthio llawer o bobol at drothwy digartrefedd,” meddai’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James.

“Mae’n rhaid inni hefyd gydnabod nad yw digartrefedd bob amser yn golygu byw ar y strydoedd, a bod rhai pobol ifanc wedi bod yn cysgu ar soffa eu ffrindiau neu eu teulu drwy gydol y pandemig.

“Ein neges i’r bobol ifanc hynny a’r rhai o’u cwmpas yw y dylent ffonio’r llinell gymorth Cyngor ar Dai ar unwaith.

“Maen nhw ar gael i siarad â chi am y materion hyn, a’ch cynghori am yr hyn y gallwch chi ei wneud – dyw hi byth yn rhy hwyr nac yn rhy gynnar i gael help.”

‘Nid cysgu ar y strydoedd yn unig yw digartrefedd’

Mae Shelter Cymru a Llamau wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â digartrefedd ymhlith pobol ifanc.

Cynghorwyr arbenigol o Shelter Cymru sydd wrth law yn ystod oriau arferol y llinell gymorth, ac y tu allan i’r oriau hynny mae cynghorwyr arbenigol Llamau ar gael i helpu.

“Mae angen cartref ar bob person ifanc lle gallan nhw fyw eu bywyd, a bod yn ddiogel a ffynnu,” meddai Ruth Power, Prif Swyddog Gweithredol Shelter Cymru.

“Dyna pam mae hi mor bwysig bod unrhyw un sy’n ddigartref ar hyn o bryd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref yn ymwybodol o’u hawliau, ac yn ymwybodol y gallan nhw ddod aton ni i gael help.”

Eglurodd Frances Beecher, Prif Swyddog Gweithredol Llamau, bod profiadau cyntaf pobol o ddigartrefedd yn aml yn digwydd pan yn ifanc.

“Pan nad ydych chi’n gwybod ble byddwch chi’n cysgu neu’n aros gyda ffrind neu ffrind i ffrind, dyna sut mae digartrefedd yn dechrau,” meddai.

“Byddwn i’n annog unrhyw berson ifanc nad yw’n gwybod ble y byddan nhw’n treulio’r nos heno, yfory, neu’r wythnos nesaf, i’n ffonio a chael y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw.

“Mae’r pandemig wedi gwaethygu llawer o’r materion a oedd eisoes yn gadael cynifer o bobol ifanc ar drothwy digartrefedd ac rydyn ni nawr yn gweld cynifer mwy o bobol ifanc heb le diogel i alw’n gartref. Nid cysgu ar y strydoedd yn unig yw digartrefedd.”