Mae tref Biwmares ar Ynys Môn wedi sicrhau ei statws fel y gymuned di-blastig gyntaf yng ngogledd orllewin Cymru.

Cafodd y cynllun Biwmares di-blastig ei sefydlu y llynedd gan grŵp lleol oedd yn awyddus i leihau’r defnydd o blastig ymhlith busnesau a thrigolion y dref.

A bellach, mae’r dref wedi sicrhau statws ‘cymuned ddi-blastig’ gan Surfers Against Sewage (SAS), mudiad llawr gwlad sy’n mynd i’r afael â llygredd plastig.

Mae’r statws yn cydnabod y gwaith sydd wedi’i wneud i gynyddu ymwybyddiaeth yn lleol ac i annog pobl i feddwl am eu defnydd o blastig.

Er mwyn ennill y statws, mae gwirfoddolwyr wedi cynnal gweithgareddau a sesiynau hyfforddiant gyda chefnogaeth a chyllid gan y fenter gymdeithasol, Menter Môn.

Yn bennaf, roedd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar fusnesau’r dref, gan annog perchnogion i leihau eu defnydd o blastig.

“Ysbrydoli cymunedau eraill i ddilyn yr un trywydd”

“Rydyn ni’n falch iawn o dderbyn y statws yma – ac fel y dref gyntaf ar Ynys Môn i wneud hynny, gobeithio y gallwn ysbrydoli cymunedau eraill i ddilyn yr un trywydd,” meddai cydlynydd y grŵp, Gwen Evans-Jones.

“Ers i lygredd plastig wneud y penawdau rydyn ni gyd yn llawer mwy ymwybodol o’r problemau mae’n ei greu i fywyd gwyllt morol a’r difrod y mae’n gallu ei wneud.

“Fel tref ar lan y môr roedden ni’n awyddus i daclo’r broblem – ac i weithio gyda’n gilydd i geisio gwneud gwahaniaeth go iawn.”

“Treiddio i wahanol rannau o’r gymuned”

Wrth siarad â golwg360 am y cynllun, dywedodd Sioned Thomas o Fenter Môn: “Mae wedi bod yn dasg hir, dechreuon ni weithio efo’r grŵp yn 2019 a doedd hi erioed yn fwriad gennym i fynd am y statws cymuned di-blastig, y bwriad oedd annog busnesau a thrigolion y dref i ddefnyddio llai o blastig.

“Rhoddom gymorth i adnabod busnesau oedd yn awyddus i wneud hynny, gan ddarparu cymorth arbenigol ar sut i leihau eu defnydd o blastig.

“Buom yn cydweithio gyda’r ysgol leol a phlant ifanc i hyrwyddo’r prosiect a dysgu plant am blastig.

“Bu’n rhaid i ni drefnu beach clean lle’r oeddem yn cael y gymuned i mewn i lanhau’r traeth, roedd hynny’n un o ofynion cymunedol y statws.

“Mae o’n sicr yn rhywbeth sydd wedi treiddio i wahanol rannau o’r gymuned ac wedi tyfu o rywbeth bach.

“Rydym wedi llwyddo i ymgysylltu efo pob math o bobol.

Y bwriad wan ydi bod ardaloedd eraill yn dysgu’r gwersi… beth sydd heb weithio ac rydan ni’n paratoi tool kits sy’n cynnwys top tips i sut i fynd o’i chwmpas hi.”

“Balch”

Dywedodd Cynghorydd ward Seiriol, Biwmares, Carwyn Jones: “Rydyn ni falch iawn ein bod wedi derbyn y statws yma gan SAS.

“Hoffwn longyfarch pawb sy’n gysylltiedig â’r cynllun, yn enwedig y busnesau a’r grŵp sydd wedi bod mor weithgar a brwdfrydig.

“Mi fydd yn her ceisio bod yn gyfan gwbl ddi-blastig, ond mae’n wych bod pobl Biwmares wedi dangos cymaint o ymrwymiad i leihau’r gwastraff yma o’n hamgylchedd.”