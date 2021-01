Cafodd y Gronfa Cymorth i Ofalwyr, gwerth £1 miliwn, ei lansio fis Hydref diwethaf.

Heddiw mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi chwarter miliwn o bunnoedd ychwanegol ar gyfer y cynllun.

Mae’r Gronfa’n agored i ofalwyr ledled Cymru a all hawlio hyd at £300 ar gyfer bwyd, nwyddau, eitemau i’r cartref, neu l ddyfeisiau electronig er mwyn cael mynediad at gymorth a gwasanaethau.

Mae tua 55,300 o bobl yng Nghymru yn cael lwfans gofalwr.

Yn ôl ymchwil ddiweddar mae bron i 40% o ofalwyr yn poeni am eu sefyllfa ariannol.

‘Heriau ychwanegol i ofalwyr’

“Mae’r pandemig wedi ychwanegu at yr heriau sy’n wynebu gofalwyr di-dâl ledled y wlad,” meddai Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

“Rwy’n falch o gyhoeddi y bydd swm ychwanegol o chwarter miliwn o bunnoedd ar gael i’r gronfa i helpu mwy o ofalwyr di-dâl a’u teuluoedd.

“Bydd y Gronfa Cymorth i Ofalwyr yn parhau i gael ei darparu drwy Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, sy’n chwarae rhan mor ganolog yn y gwaith o ddarparu cyngor a chymorth i ofalwyr di-dâl.”

Mae’r Gronfa Gymorth i Ofalwyr ar agor tan ddiwedd mis Mawrth.