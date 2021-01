Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer blwyddyn o weithgareddau i ddathlu a chryfhau’r cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a’r Almaen.

Bydd y digwyddiadau yn amlygu rhwydweithiau busnes, cysylltiadau diwylliannol a phartneriaethau eraill rhwng y ddwy wlad.

Sir @Bryn_Terfel welcomes the launch of the year of Wales in Germany 2021 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇩🇪

“Let’s perfect this harmonious duet between our two countries” 🎶#WalesInGermany #CymruYnYrAlmaen pic.twitter.com/Ppbvg7yEre

— WAI Cymru Wales (@WAICymruWales) January 11, 2021