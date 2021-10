Diffyg arholwyr profion gyrru sy’n gyfrifol am brinder gyrwyr lorïau, yn ôl un perchennog cwmni hyfforddi gyrwyr lorïau.

Dywedodd Stephen Flynn, sy’n rhedeg Ysgol Yrru Carmel yng Nghaernarfon, wrth y BBC bod ganddo ddegau o yrwyr sy’n barod i weithio ond eu bod nhw’n disgwyl am eu prawf.

Mae’r broses o archebu prawf ar-lein yn amhosib weithiau, meddai, ac mae’n rhaid aros oriau i archebu lle dros y ffôn.

Bu’n rhaid i rai o’i yrwyr ddisgwyl tri mis i archebu prawf gyrru yn ystod y gwanwyn, wedi’r cyfnod clo.

Mae’r sefyllfa wedi “gwella’n aruthrol” erbyn hyn meddai, ond bod rhestrau aros dal yn hir.

Effaith hirdymor

“Rydyn ni ar y ffôn bob diwrnod, ac rydyn ni’n cael ein rhoi ar hold,” meddai Steven Flynn wrth BBC Cymru Fyw.

“I ateb y ffôn mae rhywun yn gorfod eistedd yna drwy’r dydd, oherwydd rydyn ni isio cael gwneud y licenseships, pethau bach syml, ond does yna neb yn ateb y ffôn y pen arall.

“Wedyn rydyn ni’n cael test yn cael ei ganslo ac rydyn ni’n gorfod ail-drefnu wedyn, so wedyn mae bob dim yn disgyn yn ei ôl, so wedyn mae isio mwy o examiners. Mae’n syml.”

Mae Steven Flynn yn poeni y bydd yr oedi yn cael effaith hirdymor ar ei fusnes.

Bwlch

“Fel cwmni bychan yn Gaernarfon fysan ni yn licio tyfu lot mwy, fyswn i yn medru employio mwy o staff ar gyfer dysgu – mae’r peirannau i gyd gen i, mae’r iard gennym ni, wedi gwario lot o bres yma,” meddai.

“Ond dyda ni methu cael digon o tests i employio‘r bobol yma. Achos mae yna ddigon o waith yma.

“Dydi’r pandemig ddim wedi helpu, achos mae yna fwlch mawr lle nad ydi pobol ddim wedi mynd a phasio eu tests,” meddai Steven Flynn,

“Ond y broblem fwyaf ydi ble mae pobol yn cyflogi dreifars proffesiynol.

“Mewn ffordd, mae’n rhaid i’r cyflogau godi i attractio pobol ifanc i mewn i ddreifio loris. Pwy sydd isio cysgu mewn lori trwy’r wythnos a dim llefydd iawn i gael ‘molchi a chael shower a chael bwyta yn ystod yr wythnos?

Prinder

“Mi ddylsa bod y cyflogau yn codi i ddangos hynna. Rydych chi’n cael eich gweld fel dreifar proffesiynol ond mae isio talu’r pres proffesiynol amdano fo.”

Mae’r DVSA (Driver & Vehicle Standards Agency) yn dweud eu bod nhw’n mynd i’r afael â’r broblem, ac ar y funud mae amser aros o 3.3 wythnos ar gyfartaledd er mwyn sefyll prawf gyrru lori.

Cyn y pandemig, roedd 2.7 wythnos o amser aros ar gyfartaledd.

Yr wythnos ddiwethaf, dywedodd Joe Guy, Pennaeth Adnoddau a Gweithrediadau cwmni bysiau Llew Jones, bod ganddyn nhw “brinder staff cronig”.

Dywedodd eu bod nhw’n aros i un gyrrwr dderbyn ei drwydded a bod yr amseroedd aros am brofion gyrru bysiau yn hir hefyd, ond mai’r broblem fwyaf yw nad oes yna unrhyw lif staff i gymryd lle staff sy’n gadael.

Cyn y pandemig, byddai hyd at 40 o bobol wedi ymgeisio am swyddi gwag ond erbyn hyn does neb yn trio, meddai, ac mae’n cydnabod nad yw’r cyflogau’n arbennig.