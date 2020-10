Mae’r cwmni dillad Cowbois wedi gwneud crys gyda dyfyniad gan arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Yn dilyn newyddion na fyddai Rishi Sunak yn ymestyn y Cynllun Gwarchod Swyddi i’r cyfnod clo yng Nghymru, dywedodd Adam Price: “Methu disgwyl at fod yn annibynnol fel bod dim rhaid ymdopi â’r rwtsh yma mwyach.”

“Un oddi ar y bucket list”

Mae Adam Price wedi ymateb i’r crys drwy ddweud bod cael dyfyniad ar grys Cowbois yn “un oddi ar y bucket list.”

My quote made a @cowbois T-shirt – that’s one ticked off the bucket list. Next one down – partying like it's 1999 when we win our independence! I’ll be wearing this T-shirt and a very big smile 😊 on my face.

— Adam Price (@Adamprice) October 28, 2020