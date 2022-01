Megis dechrau yw heddiw! Bydd dathliadau’r Canmlwyddiant yn parhau trwy’r flwyddyn gyda nifer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill, gan gynnwys; agoriad y Gwersyll amgylcheddol cyntaf o’i fath yng Nghymru ym Mhentre Ifan, Sir Benfro. Adran Chwaraeon yr Urdd yn arwain #FelMerch Cynhadledd Chwaraeon Ieuenctid Benywaidd cyntaf Cymru yn mis Mawrth. Cyfres am Langrannog trwy’r Degawdau ar S4C a’r cynhyrchiad theatr ‘Canrif Sr Ifan’ gan Mewn Cymeriad yn teithio ysgolion Cymru. Maer Urdd hefyd wedi cyhoeddi bod mynediad am ddim i bawb i Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych eleni. Gallwch weld y cyfan ar www.urdd.cymru/100

Dechreuodd y diwrnod mewn steil am 10:30 bore ’ma, wrth i filoedd o ddisgyblion ymuno ar Zoom yn y parti pen-blwydd mwyaf yn hanes y Mudiad! Cyflwynwyr rhaglenni Stwnsh S4C a Mei Gwynedd oedd wrth y llyw ac roedd y dyn ei hun yno hefyd – Mistar Urdd! Cafodd y cyfan ei ddarlledu’n fyw ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales.

