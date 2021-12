Mae Ysgol Gynradd Abersoch, sydd wedi bod ar agor ers bron i ganrif, wedi agor ei drysau am y tro olaf heddiw (dydd Mercher, 22 Rhagfyr).

Ym mis Medi, fe bleidleisiodd cabinet Cyngor Gwynedd yn unfrydol i gau’r ysgol, gan nodi bod niferoedd disgyblion yn gostwng a bod y costau o’i chynnal yn uchel.

Yn y flwyddyn newydd, bydd y deg disgybl sydd yn cael eu haddysg yno yn symud i ysgol gyfagos, Ysgol Sarn Bach.

Roedd y Cyngor wedi nodi bod yr ysgol yn gweithredu ar chwarter ei chapasiti ar hyn o bryd mewn adroddiad o blaid cau’r ysgol yn gynharach eleni.

Ar y llaw arall, roedd sawl un yn lleol a chenedlaethol wedi gwrthwynebu’r cynlluniau oherwydd yr effaith y byddai’n ei gael ar y gymuned a’r Gymraeg yn Abersoch.

Dywed Cymdeithas yr Iaith bod y cynlluniau’n “unllygeidiog,” gan ychwanegu bod Abersoch eisoes yn dioddef o broblem tai haf.

Hefyd, roedd dwy ddeiseb sy’n gwrthwynebu’r cynlluniau wedi derbyn bron i 3,000 o lofnodion rhyngddyn nhw.

Mynegodd Anna Jones, cyn-Bennaeth a chyn-lywodraethwr Ysgol Abersoch, sydd hefyd yn byw yn y pentref, ei thristwch wrth weld yr ysgol yn cau.

Dywedodd fod yr ysgol “yn ganolog i’r pentref [ac] rwy’n flin iawn wrth Gyngor Gwynedd am amddifadu’r plant o’u genedigaeth-fraint, am roi cyllell arall yn ein Cymreictod.”

Mae Anna Jones o’r farn mai “y ddadl, wrth gwrs, yw cyllid”. Ond mae hi’n cyhuddo’r Cyngor Sir o fod yn “yn hafing iawn o elwa ar yr arian a geir o’r tai haf.”

“Rydym yn ymladd yn galed ymhobman i gael mwy o statws i’r iaith a chael pawb i’w siarad,” meddai.

“Ond mae Cyngor Gwynedd, sydd yn gryf o Blaid Cymru, yn ein bradychu trwy gau’r ysgol.

“Nid wyf yn fodlon o bell ffordd â’r modd y gweithredwyd y broses. Gan ein bod ynghanol y pla Covid-19 ni chafwyd cyfle i gael cyfarfod i’r gymuned. Ni ddangoswyd unrhyw gydymdeimlad tuag at y Pennaeth a gollodd ei mab a’i thad yn y cyfnod hwn.

“Bwrw ymlaen wnaeth Cyngor Gwynedd gan ychwanegu mwy at ei gofid. Yn fy marn i, bu’r broses yn annheg.”

Mae Joanne Pearson yn fam i ddau o blant gafodd eu haddysg yn Ysgol Abersoch ac sydd bellach wedi mynd i’r ysgol uwchradd.

“Dw i’n byw yn y pentref ac mae’r ysgol wedi bod yn galon y gymuned am flynyddoedd maith,” meddai.

“Estyniad ar Barc Gwyliau Y Warren fydd pentref Abersoch yn y pendraw o ganlyniad i hyn.”

Wrth ymateb i’r penderfyniad ar Twitter, cyfeiriodd @ElinorEliW at y “cysylltiad amlwg” sy’n bod rhwng y cyhoeddiad heddiw bod stryd ddrytaf Cymru wedi ei lleoli yn Abersoch.

Dywedodd @AndrewT41568381 mai dyma sy’n “digwydd pan mae pobol leol wedi eu prisio allan o brynu cartref yn eu pentref eu hunain,” ac y byddai’n “digwydd eto yn anffodus.”

Roedd un arall, @Islurpmytea, yn dweud “bod Cyngor Gwynedd ers blynyddoedd wedi camu i’r ochr a gadael i Abersoch gael ei golli i ail gartrefi,” gan ychwanegu eu bod nhw “wedi gadael pobol leol i lawr go iawn.”

