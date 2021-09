Mae lori wedi taro i mewn i bont drenau ym Machynlleth gan achosi trafferthion i’r rhai sy’n teithio.

Mae peirianwyr o gwmni Network Rail yn asesu’r bont ar hyn o bryd i sicrhau nad oes difrod difrifol o’r digwyddiad.

Does neb, yn cynnwys gyrrwr y lori, wedi eu hanafu.

Yn dilyn y digwyddiad, mae’r brif ffordd sy’n rhedeg drwy’r dref ar gau i glirio olew a rwbel o’r bont, ac mae trenau i ac o Fachynlleth wedi eu gohirio.

Mae’n debyg bod y ffordd gefn B4404 rhwng Pont Felin-y-ffridd a Glantwymyn ar gau am resymau gwahanol i gerbydau trwm.

Mae’r ddamwain wedi creu tagfeydd ar yr A487.

Bydd rhaid i rai gwasanaethau bysus orfod teithio i’r A470 a drwy Ddinas Mawddwy.

Bysiau fydd nawr yn cludo teithwyr yn lle’r tren i’r Drenewydd, Aberystwyth a Thywyn.

Roedd un a welodd y digwyddiad yn honni bod lori tipio (tipper lorry), sy’n eiddo i Richard Yorke Ltd, wedi gyrru i mewn i’r bont gyda’i chefn i fyny, a’i bod hi wedi methu â’i chlirio.

Roedd Traffig Cymru wedi dweud bod yr A487 ar gau i’r ddau gyfeiriad o Ffordd Mynydd Griffiths i orsaf betrol Texaco, gydag “un lori yn gysylltiedig.”

“Rydyn ni ‘n disgwyl i’r ffordd hon fod ar gau am gryn amser, felly cynlluniwch ymlaen llaw, a byddwn yn diweddaru cyn gynted â phosibl.”

