Mae cyn-Aelod Seneddol Llafur Blaenau Gwent, Llew Smith, wedi marw yn 77 oed.

Fe gynrychiolodd Dde-ddwyrain Cymru yn Senedd Ewrop rhwng 1984 a 1994, a bu’n Aelod Seneddol rhwng 1992 a 2005.

Bu farw ddoe (Mai 27) ar ôl dioddef gyda chanser yn ôl y South Wales Argus, ac mae nifer o wleidyddion wedi talu teyrngedau iddo.

“Dw i’n drist o glywed am farwolaeth Llew,” meddai’r Prif Weinidog, Mark Drakeford.

“Fel Aelod o Senedd Ewrop ac fel Aelod Seneddol dros Flaenau Gwent, roedd Llew yn eiriolwr cadarn dros y cymunedau yr oedd e’n eu cynrychioli.

“Roedd yn gadarn ei gredoau, a byth yn gwrthod siarad am faterion pwysig y dydd.

“Roedd Llew yn sosialydd radical yn nhraddodiad Blaenau Gwent.

“Mae fy meddyliau gyda theulu a ffrindiau Llew ar yr amser anodd hwn.”

“Mae’n ddrwg iawn gen i glywed fod Llew Smith, cyn Aelod Seneddol dros Flaenau Gwent, wedi marw neithiwr,” meddai Alun Davies, sy’n Aelod o’r Senedd dros yr etholaeth.

“Roedd Llew yn rhywun a oedd bob tro yn sefyll fyny dros ein hardal, ac yn brwydro’n galed dros bopeth oedd yn ei yrru mewn gwleidyddiaeth.

“Mae fy meddyliau a’m gweddïau gyda’i deulu heddiw.”

Very sorry to hear that Llew Smith, former MP for Blaenau Gwent, passed away last night. Llew was someone who always stood up for our borough and fought hard for everything that drove him in politics. My thoughts and prayers are with his family today.

“Dw i’n drist iawn o glywed fod Llew Smith wedi marw. Bydd nifer o bobol yn methu Llew. Roedd yn Aelod Seneddol uchel ei barch a wnaeth frwydro dros yr etholaeth yn erbyn y Ceidwadwyr bob diwrnod,” meddai Nick Smith, yr Aelod Seneddol presennol dros Flaenau Gwent.

“Roedd e’n hynod sicr o’i egwyddorion, a gwnaeth ei orau dros Flaenau Gwent.”

I’m very sad to hear that Llew Smith has passed away.

Llew will be missed by many. He was a well-respected MP who battled for the constituency against the Conservatives every day.

He was very sure of his principles and did his best by Blaenau Gwent.

My condolences to his family.

— Nick Smith (@BlaenauGwentMP) May 27, 2021