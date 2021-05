Mae’r heddlu yn ymchwilio ar ôl i ddau fachgen daflu cerrig a lladd alarch.

Disgrifiodd Heddlu’r Gogledd y digwyddiad erchyll fel un “gwirioneddol ofnadwy.”

Dyma’r ail ddigwyddiad o’r fath wedi i fandaliaid lifio nyth gweilch ger Llyn Brenig y dydd o’r blaen.

Fe ddigwyddodd y llabyddiad yma ger clwb golff Y Rhyl dros y penwythnos.

We are aware of another truly awful wildlife crime that has occurred near Rhyl Golf club over the weekend. 2 boys have stoned 3 swans with 1 dying and 2 seriously injured

We are also aware of photographs and videos circulating on social media

Any info call 101 or online pic.twitter.com/BxIjh2TFiD

