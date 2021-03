Mae’r heddlu yn dweud wrth bobl am fod yn ofalus ar ôl i gerddwr fynd ar goll am oriau mewn tywydd gwael ar Fannau Brycheiniog.

Treuliodd y wraig, 50 oed, chwe awr ar goll ar fynydd yng nghanol niwl a glaw trwm.

Mae’r wraig wedi diolch i Heddlu Dyfed-Powys a Thîm Achub Mynydd Bannau’r Gorllewin am ddod o hyd iddi hi pan oedd hi wedi colli gobaith.

Dywedodd: “Fi yw’r person mwyaf lwcus yn y byd i fod yma heddiw. Dw i’n gwybod bod y mynydd yn beryglus a do’n i ddim wedi paratoi yn iawn. Rhoiais i fy hun , yr heddlu a’r tîm achub mewn mewn perygl.

Mynd â’r ci am dro cyflym

Roedd y fam i ddau o blant wedi mynd allan am dro cyflym gyda’i chi ar y Mynydd Du ger Brynaman. Mae hi’n nabod y llwybr yn dda iawn ond cafodd hi ei dal allan yn gyflym gan wynt cryf, niwl a glaw trwm.

“Ceisiais i droi’n ôl i’r car, ond fe wnaeth y gwynt fy nharo i lawr,” meddai.

“Yna dechreuodd y glaw, ac roedd yn taro fy wyneb fel bwledi. Roeddwn i’n ceisio mynd yn ôl i’r car, ond doeddwn i ddim yn gallu dod o hyd iddo fe.

Erbyn chwech o’r gloch, roedd y wraig yn gallu gweld ychydig o fetrau o’i blaen hi yn unig, a gyda’i batri ffôn i lawr i 19% roedd hi’n gwybod bod yn rhaid iddi hi ffonio am help.

Ffonio 999

Defnyddiodd hi’r ap What Three Words, sy’n rhoi tri gair i ddisgrifio’r lleoliad, a ffonio 999.

Ond achos roedd signal y ffôn yn wael, doedd yr ap ddim wedi disgrifio’r lleoliad yn gywir. Aeth yr heddlu a’r criw achub i’r lle anghywir.

“Roeddwn i’n codi bob ychydig funudau felly wnes i ddim cael hypothermia, a gweiddi ‘helo’ rhag ofn bod unrhyw un o gwmpas,” meddai.

“Doeddwn i ddim yn gallu gweld dim byd.

“Ffoniais i 999 eto i ddweud wrthyn nhw fy mod yn dal yn yr un lle.

“Ond pan edrychais i ar yr ap What Three Words eto, gwelais i fy mod i mewn lle hollol wahanol i ble roedden nhw’n chwilio amdana i.

Ychydig funudau wedyn, ffoniodd y Tîm Achub Mynydd – wrth i fatri ei ffôn farw.

Roeddwn i’n meddwl ein bod ni’n mynd i farw ar y mynydd,” meddai.

Yn y pen draw, clywodd hi ychydig o sŵn, ond doedd hi ddim yn gwybod o ble roedd y sŵn yn dod. Yna gwelodd hi olau bach.

“Fe wnes i gydio yn y ci a dechrau rhedeg tuag at golau,” meddai.

“Erbyn hynny roeddwn i’n sgrechian ac yn gweiddi, ac yn sydyn roedd mwy o oleuadau. Roedd un o’u tortshys wedi dal fflach o lygaid y ci. Doedden nhw ddim yn gallu fy ngweld i.

“Roeddwn i’n meddwl ‘rydyn ni’n mynd i fyw’, ac roeddwn i’n gwybod baswn i’n gweld fy mhlant i eto.”

Ar ôl cerdded am 40 munud, roedd hi ar ei ffordd adref – chwe awr ar ôl gadael ei char.

Dywedodd Sarjant Dylan Davies, o Heddlu Dyfed-Powys: “Mae’r digwyddiad hwn yn dangos, er eich bod chi’n meddwl eich bod yn ddiogel, dych chi’n gallu rhoi eich hun ac eraill mewn perygl.”