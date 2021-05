Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cymru yn chwarae tair gêm ryngwladol ym mis Gorffennaf.

Bydd tîm Wayne Pivac yn herio Canada ar Orffennaf 3, cyn chwarae dwy gêm yn olynol yn erbyn yr Ariannin yn Stadiwm y Principality ar Orffennaf 10 ac 17.

Mae’r gemau yn disodli’r daith i’r Ariannin a gafodd ei chanslo oherwydd pandemig y coronafeirws ac ansicrwydd ynghylch cyfyngiadau teithio.

Bydd Canada, sy’n cael eu hyfforddi gan ddau gyn-gapten Cymru, Kingsley Jones a Rob Howley, yn ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf ers 2008.

Wales to host @RugbyCanada and @lospumas this summer in @principalitysta.

Mae'r gemau'n dod i Gaerdydd yr haf hwn! ☀️

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #HWFN

