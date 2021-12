Mae’r rhan fwyaf o staff a charfan Rygbi Caerdydd wedi dal eu hediad hir-ddisgwyliedig o Dde Affrica.

Bydd y 42 aelod o’r rhanbarth rygbi yn dychwelyd i Brydain heddiw (dydd Gwener, 3 Rhagfyr) ar ôl cyfnod yn ynysu yn Cape Town, wedi i chwe aelod o’r tîm brofi’n bositif am covid ddechrau’r wythnos.

Does dim hawl gan unrhyw un i deithio i’r Deyrnas Unedig yn uniongyrchol o wlad ‘rhestr goch’ fel De Affrica, yn dilyn pryderon am yr amrywiolyn Omicron.

Roedd disgwyl i’r garfan hedfan yn ôl i Ddulyn ddoe (dydd Iau, 2 Rhagfyr), ond fe gafodd yr hediad hwnnw ei ganslo, felly byddan nhw’n teithio i faes awyr Heathrow yn lle.

Ar ôl glanio yn Llundain, bydd holl aelodau’r rhanbarth sydd wedi hedfan yn ynysu am ddeg diwrnod mewn gwesty dynodedig yn Lloegr, gan nad oes gwesty ynysu ar gael yng Nghymru.

Bydd y chwe aelod a brofodd yn bositif – gydag o leiaf un ohonyn nhw yn achos o’r amrywiolyn Omicron – yn parhau i ynysu yn Ne Affrica yn y cyfamser.

And we’re on our way. Thank you to everyone who has played a part in securing our return to the UK and to our friends in South Africa for looking after us. Diolch. pic.twitter.com/gJrcVD6Ozj

— Cardiff Rugby (@Cardiff_Rugby) December 3, 2021