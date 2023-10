Felly, fel un sydd wedi dysgu Cymraeg i lefel andros o uchel, ac sy’n gwerthfawrogi’r her o fynd ati wedyn i lenydda yn yr iaith, mae David hefyd yn dod â phersbectif difyr i’r mater hwn, ac i’r llenyddiaeth berthnasol.

Mae David, felly, yn llais pwysig o ran y drafodaeth gyfoes am yr hyn yw Cymreictod a phrofiadau pobol â threftadaeth gymysg.

Yn ddiweddar, mewn ymryson , mi wnaeth o berfformio’i gerdd ‘Remember’, sy’n sôn am y rhagfarn wnaeth ei daid ei hwynebu fel Eidalwr yng Nghymru yn yr Ail Ryfel Byd. Mi wnaeth hyn mewn ffordd andros o gynnil, ac eto mi wnaeth effeithio arnaf gan aros yn fy nghof.

Cyfrannu at y gymuned lenyddol yn Wrecsam

Wel, mi roedd hi’n amlwg ar y pryd fod David yn seren lenyddol, ac yn wir aeth yn ei flaen i gyhoeddi ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, First Cut , y flwyddyn honno, a thair cyfrol cyfrwng Saesneg arall dros y blynyddoedd nesaf.

Fel yr ysgrifennais yn fy ngholofn yn Y Clawdd bryd hynny, David oedd ‘Man of the match’ y noson honno, hefo’r gerdd hon wnaeth ennyn murmur o edmygedd ar draws y dafarn:

Gwas sifil oedd David wrth ei waith bob dydd, ond mi roedd hefyd yn gwneud llawer iawn o waith gwirfoddol yn y gymuned, gan gynnwys bod yn un o lywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd am 30 mlynedd.

Nid yw’n syndod, efallai, clywed am fardd yn canu a chwarae gitâr, ond dwi’n cofio synnu wrth i Linda ddangos i mi un diwrnod ei gasgliad o gitarau! Roedd stafell gyfan yn y tŷ wedi’i neilltuo i’r casgliad, a phob un yn gorffwys ar stand unigol – guitarhenge!

Mae David hefyd yn canu ac yn chwarae’r gitâr – ac yn ddiweddar wrth berfformio cerdd, mi wnaeth o adrodd hanes o chwarae’r gitâr a chanu i’w wraig pan oedden nhw’n canlyn fel pobol ifanc, ac yna heddiw hefyd. Does dim modd gwneud cyfiawnder â’r gerdd yma, ond roedd yn neges hyfryd.

Dwi ddim cweit yn siŵr sut ddes i ar draws Elvis am y tro cyntaf, ond mi roeddwn yn ffan enfawr ohono… yn wir, mi roedd yn un o fy ffrindiau anweledig! Eniwe, daeth i’r amlwg fod David hefyd yn ffan ac mi ges i fenthyg pentwr o recordiau ganddo ar un adeg.

Mae hi’n rhyfedd meddwl rŵan fod David a finnau wedi bod yn gymdogion am flynyddoedd, oherwydd erbyn hyn mi rydyn ni’n dau yn feirdd ac yn rhan o’r sîn lenyddol yn Wrecsam – rhywbeth na fyddwn wedi’i ddarogan bryd hynny.

